РИА Новости: в России могут принять "жесткие" карантинные меры

Источник в правительстве сообщил, что меры по контролю над эпидемией коронавируса в России могут быть ужесточены в связи с быстрым ростом заболеваемости.

«Скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция, Великобритания. Это прирост от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом количестве заболевших», — приводит его слова РИА Новости. Он также отмечает, что для улучшения ситуации и предотвращения подобной динамики необходимо принять «решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции».

Собеседник агентства заверил, что у Кремля пока «есть запас времени, чтобы принять эти жесткие, но крайне необходимые меры, и эффективно бороться с коронавирусом». По его словам, руководство страны активно изучает опыт других стран по борьбе с пандемией.