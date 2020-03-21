Власти обнулили ставку таможенной пошлины на ввозимые лекарства

Министерство финансов приняло решение обнулить ставку таможенной пошлины на импорт лекарственных препаратов.

Об этом в ходе совещания правительства сообщил глава министерства Антон Силуанов, передает «РИА Новости».

«Уже сегодня мы приняли решение о нулевой ставке таможенной пошлины по ввозимым лекарственным препаратам и медикаментам», – заявил чиновник.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Госдума во втором чтении приняла законопроект о заморозке цен на лекарства и другие медицинские изделия в случае объявления ЧС.