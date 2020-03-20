Правило "третий лишний" отменят при госзакупках лекарств на время эпидемии

Антикризисный план кабинета министров временно упразднит правило «третьего лишнего» при госзакупках медицинских препаратов и инструментов. Это связано с распространением коронавируса в стране, передает «РИА Новости».

Правило «третьего лишнего» подразумевает исключение из торгов иностранных производителей в случае, если на конкурс поданы заявки хотя бы от двух производителей из стран Евразийского экономического союза.

Вместе с этим правительство разработало меры поддержки для фармпроизводителей, предоставляющих рынку средства дезинфекции и индивидуальной защиты. На социально значимые товары планируется установить нулевую ввозную пошлину. В эту же категорию попадают лекарства и медизделия.

К 27 марта должны быть подготовлены правительственные акты, которые разрешат дистанционную продажу лекарств и медизделий.

Также послабления будут сделаны для авто, которые заняты в курьерской работе. Они будут освобождены от весового контроля в черте города.