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ГД во втором чтении утвердила онлайн-продажу лекарств и заморозку цен них

Здоровье и дом - Здоровье
12:58, 18 марта 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Госдума во втором чтении приняла законопроект о заморозке цен на лекарства и другие медицинские изделия в случае объявления ЧС, либо из-за возможного распространения болезней.

«Нам важно не только принять законы, но и обеспечить парламентский контроль над их исполнением», — приводят в пресс-службе Госдумы слова её председателя Вячеслава Володина.

Согласно инициативе правительство получает возможность наложить запрет на повышение цен на лекарства и медизделия сроком на 90 дней. В список таких препаратов войдут те, которые официально не включены в список жизненно важных, однако потенциально могут стать таковыми из-за угрозы эпидемий или других факторов.

Тем не менее кабмин получит такую возможность лишь в том случае, если стоимость лекарств за месяц вырастет более чем на 30%.

Также во втором чтении принят закон об онлайн-продаже безрецептурных лекарств, который «обеспечит людям возможность без лишних походов в аптеку купить необходимые им безрецептурные препараты», уверен Володин.

 

Теги: #Тарифы и цены #Госдума #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Здоровье

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