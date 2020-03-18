ГД во втором чтении утвердила онлайн-продажу лекарств и заморозку цен них

Госдума во втором чтении приняла законопроект о заморозке цен на лекарства и другие медицинские изделия в случае объявления ЧС, либо из-за возможного распространения болезней.

«Нам важно не только принять законы, но и обеспечить парламентский контроль над их исполнением», — приводят в пресс-службе Госдумы слова её председателя Вячеслава Володина.

Согласно инициативе правительство получает возможность наложить запрет на повышение цен на лекарства и медизделия сроком на 90 дней. В список таких препаратов войдут те, которые официально не включены в список жизненно важных, однако потенциально могут стать таковыми из-за угрозы эпидемий или других факторов.

Тем не менее кабмин получит такую возможность лишь в том случае, если стоимость лекарств за месяц вырастет более чем на 30%.

Также во втором чтении принят закон об онлайн-продаже безрецептурных лекарств, который «обеспечит людям возможность без лишних походов в аптеку купить необходимые им безрецептурные препараты», уверен Володин.