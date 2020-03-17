Вторая группа крови увеличивает риск развития коронавируса, уверены ученые Уханя

Люди со второй группой крови более уязвимы перед коронавирусом, как показало исследование, проведенное Университетом Уханя в Китае.

Обладатели второй группы крови могут быть более предрасположены к заражению коронавирусной инфекцией, чем люди, имеющие первую группу. Уханьские ученые опубликовали предварительные результаты своего исследования, в котором были проанализированы группы крови 2 000 пациентов с официально диагностированной COVID-19.

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Эти пациенты наблюдались на территории города Ухань, а также в Шэньчжэне. Выяснилось, что у обладателей второй группы крови отмечается повышенный уровень инфицирования и более тяжелые симптомы. Так, из 206 пациентов 85 имели вторую группу крови, что на 63% больше, чем 52 обладателя первой группы крови. Это говорит о том, что людям со второй группой крови нужна более модифицированная персональная защита для уменьшения риска заражения, считают авторы.

Наблюдения показали, что первая группа крови сильно снижает риск инфицирования COVID-19. Отметим, что первая группа является и наиболее распространенной на нашей планете, а уже за ней который следуют вторая, третья и четвертая. Так что результаты этого исследования можно условно назвать приятными. В Китае между тем эпидемия коронавирусной инфекции практически побеждена, большинство заболевших выписаны, а временные больницы закрыты.