Число аптек в одной торговой сети могут ограничить законом

Законопроект о недопущении монополизации рынка розничной фармацевтической торговли внесен в Госдуму, пишет портал «Новости GMP».

В соответствии с предлагаемыми поправками, для владельцев аптечных сетей будет предусмотрено ограничение в вопросах приобретения и аренды дополнительных торговых площадей, если оборот их организации превысил 20% от числа всех реализованных на рынке медикаментов в пределах населенного пункта.

Для здоровой конкуренции законодатели предлагают ввести максимальный размер платы за услуги по продвижению продукции — не более 5% от дохода. Предлагается определить ограничения и для бонусной системы, по которой в аптеках размещаются отечественные фармпрепараты.

Один из авторов поправок, депутат Сергей Неверов, отметил также, что в законопроекте вписаны пункты, которые обязывают провизора информировать покупателей в том числе о минимальных ценах препаратов с идентичными составами.

Также в поправках говорится о необходимости регулировать рост цен на лекарства в период эпидемий.