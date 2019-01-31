Госдума продумает антимонопольные ограничения для аптечных сетей

В нижней палате парламента создадут рабочую группу для подготовки комплексного законопроекта об аптечных сетях.

Как передает «Интерфакс», с заявлением о подготовке в Госдуме закона, который вводил бы комплексные нормы регулирования работы аптечных сетей, выступил первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

По его словам, необходимость разработки данной инициативы обусловлена тем, что в существующем законодательстве отсутствует понятие аптечных сетей, а вместе с ним и нормы антимонопольного регулирования их деятельности.

Кроме того, депутат напомнил, что одной из главнейших проблем современных аптек становится продажа дорогих лекарств вместо дешевых, поскольку это дает аптекам больше прибыли.

«Это все нуждается в соответствующем регулировании. Мы забыли во многом о том, что такое аптека. Потому что аптека — это не магазин по продаже готовых лекарственных форм, как продажа колбасы или чего-нибудь еще. Аптека должна иметь производственно-провизорский отдел, где по рецепту врача будет изготавливаться лекарство с учетом индивидуальных особенностей пациента», — заявил Андрей Исаев.

Парламентарий подчеркнул, что в рабочую группу по разработке законопроекта войдут представители всех фракций ГД, профильных комитетов, а также сотрудники Минздрава и Минпромторга, представители общественности.