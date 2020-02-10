Госпитализированные в России двое граждан КНР вылечились от коронавируса

Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова сообщила о скорой выписке двоих граждан Китая, у которых был выявлен коронавирус.

Напомним, что речь идет о двоих пациентах с «уханьской» пневмонией, которые были госпитализированы в Тюмени и Забайкалье.

По словам Поповой, сейчас они оба чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. «Как вы знаете, двум гражданам Китая был установлен диагноз "инфекция, вызванная новым коронавирусом". Они были госпитализированы, все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме. На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. И как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке», — цитирует ее ТАСС.

Она также подчеркнула, что эвакуированных из Уханя и доставленных в карантинный центр в Тюменской области россиян уже успели проверить на наличие коронавируса, однако все они полностью здоровы.

«Наши граждане, вывезенные из Уханя — граждане РФ и других государств — на сегодняшний день чувствуют себя хорошо. Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди них нет», — добавила Попова.

При этом под особым наблюдением из-за подозрений на коронавирус к настоящему моменту в России находятся 20 тысяч человек, рассказала она «Интерфаксу».