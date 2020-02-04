Как Россию спасают от коронавируса – и кто спасается от него в России

Корреспондент «Собеседника» заразился ажиотажем вокруг новой инфекции из Китая и отправился посмотреть, как опасный вирус пытаются остановить на российской границе.

Штамм в паспорте

– Такси не надо? Ну ладно, буду сматываться, а то тут китайцев полно. – У таксистов в Шереметьево нашелся новый повод для острот.

Для персонала аэропорта китайский вирус – тоже тема №1. Когда одна из пассажирок в зоне прилета чихает, наряд полиции дружно оборачивается.

«Чума XXI века», как СМИ успели окрестить новый штамм коронавируса 2019-nCoV, распространяется теми же путями, что и люди. Основной поток движется через зеленые коридоры аэропортов вместе с туристами.

Как рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, поступают жалобы от жителей Калмыкии и стран Средней Азии – некоторые таксисты отказываются их обслуживать, принимая за китайцев.

Вторая половина дня – особенно напряженное время в терминале F Шереметьево. Сюда перевели все рейсы из Китая. За 30 минут приземляется сразу три борта. Первым на нашей земле пассажиров из Шанхая, Пекина и Гуанчжоу встречает сотрудник Роспотребнадзора. У него ярко-красная форма с погонами, штатный фотограф и переносной тепловизор, который измеряет температуру человека на расстоянии. Как рассказал надзоровец, аппарат «бьет» на расстояние до 500 метров и умеет просвечивать стены. Если направить его на перегородки таможенного контроля, на экране и правда можно увидеть, как за ними топчутся желтые силуэты. В случае температуры они подсветятся красным, но такого пока еще не было. Двух заболевших китайцев нашли уже внутри России.

Тепловизор выглядит, как фотокамера. Иностранцы шарахаются, думая, что их фиксируют какие-то спецслужбы. Но наша молодежь с того же рейса в восторге:

– Нам не нужно такси, нам нужен врач. А-а-а, мы все погибнем!

Не всех пассажиров просвечивают на выходе // фото: Global Look Press

Сотрудник в красной форме объясняет, что до этого пассажиров сканируют еще и в самолете, и на пограничном пункте. Тех, у кого будет обнаружено превышение температуры, предписано немедленно госпитализировать. Правда, прибор имеет небольшой люфт – градусник показывает точнее. От нечего делать к нам подходит таксист – «помериться» ради интереса.

– У вас 35,5 где-то в районе носоглотки, – отрапортовал страж Роспотребнадзора. Водила отошел озадаченным.

Когда из другого сектора повалил народ с рейсов из Пекина и Гуанчжоу, «роспотребнадзор» с фотографом куда-то пропали. Оказалось, у них была фотосессия для пресс-службы.

Верю – не верю

Мифы о коронавирусе

Самые популярные фейки о новом коронавирусе разбирает врач, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер.

«Лекарство» из аптеки

В одной из сетей столичных аптек появились плакаты «Долой китайский коронавирус», рекламирующие препараты «Омега-3» и «Ремантадин». Хотя вакцина от болезни только разрабатывается.

– Эксплуатировать тему, которая вызывает панический страх у огромной страны – это чудовищно. Первое, что сейчас нужно сделать при плохом самочувствии – это обратиться к врачу.

Алкоголь спасает

По интернету распространяется шуточное постановление экс-министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая рекомендует для профилактики инфекций принимать крепкие напитки.

– После аварии в Чернобыле тоже говорили, что если пить крепкие напитки, то это разрушит радиацию. Эти фейки предпочел бы даже не обсуждать. Считайте это ответом.

Заразу можно подхватить через посылки

Сервис «Алиэкспресс» столкнулся с массовыми отказами от заказов. Клиенты боятся заразиться.

– Такого бреда я давно не читал. Разве что в XVII–XIX веках тоже были ситуации, когда письма из чумных регионов окуривали серой. Вирус передается от человека к человеку.

Вирус боится русской бани

Многие посчитали, что если вирус погибает при высокой температуре, то его можно «выгнать» в бане.

– Обычная вода комнатной температуры с любым количеством детергентов типа элементарного мыла – и никакого вируса не будет.

Люди в масках

– Я вылетела из Китая 28 числа, – рассказала журналист Лейсан Батршина. – Улететь было нетрудно, но нас всех тщательно проверяли в аэропорту. После посадки в России на борт зашел один человек с тепловизором, весь процесс занял минуты три, хоть самолет был большой – три ряда в салоне. Думаю, что этого недостаточно. У нас в Чанчжоу две недели назад был всего один человек заболевший, а перед моим отъездом уже 64, хотя город находится на расстоянии 1200 километров от Ухани. У нас там паника. Люди стараются из дома не выходить. Только процентов 10 ходят без масок, и то потому, что найти их в аптеках сейчас почти нереально.

У нас с этим проблем пока нет.

– Вот, маски еще остались. Только белые, черные разобрали, – сотрудница аптеки говорит, что маски ничем не отличаются, кроме цвета, но многие покупатели считают, что темные понадежнее: с угольным фильтром.

– Обыкновенная хирургическая маска в несколько раз снижает скорость поступления примесей в воздухе. Перекрыть полностью может только изолирующий противогаз. Маска – это скорее психотерапия. К тому же каждые два часа ее нужно менять, – объясняет врач, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер. – Что касается тепловизоров, то они работают на температуру. Температура – это клиническая стадия заболевания. Коронавирус заразен в инкубационный период, то есть когда температуры нет. Когда выводят одного температурящего, рядом могут сидеть десять человек, которые уже заражены.

Убегать от китайцев бесполезно

Из аэропорта китайские туристы разъезжаются в основном на аэроэкспрессе. Сейчас на парковках уже не увидишь огромных туристических автобусов, которые раньше массово отвозили их в гостиничный комплекс «Измайлово» и другие отели с маркером China Friendly.

Сейчас в этих районах столицы дежурят мобильные бригады врачей.

Однако, по словам исполнительного директора объединения в сфере российско-китайского туризма «Мир без границ» Александра Агамова, бросаться врассыпную от туристических групп китайцев не стоит:

– Те группы, которые сейчас ходят по своим маршрутам, заехали сюда до того, как китайские власти остановили реализацию турпакетов во все зарубежные страны, включая Россию. Еще несколько дней они будут перемещаться между Москвой и Санкт-Петербургом, а также в Мурманске и на Дальнем Востоке. Потом они уедут, и китайский туризм на время закончится. Некоторые из них боятся и сами не хотят возвращаться домой. Мы имеем ряд обращений о том, чтобы пролонгировать путевку.

Реакция

Вирус на замке до марта?

По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, на прошлой неделе была перекрыта граница с Китаем на Дальнем Востоке и остановлено пассажирское железнодорожное сообщение. Ограничено авиасообщение.

Коронавирус поразил даже товарооборот. Как рассказали в одном из крупнейших чайных магазинов Москвы, закупающем товары из Китая, первые поставки продукции ожидаются не раньше конца февраля.

Эвакуацией из Китая россиян займется Минобороны.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2020 под заголовком «Как Россия встречает коронавирус».