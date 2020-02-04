Как Россию спасают от коронавируса – и кто спасается от него в России

Корреспондент «Собеседника» заразился ажиотажем вокруг новой инфекции из Китая и отправился посмотреть, как опасный вирус пытаются остановить на российской границе.
Штамм в паспорте
– Такси не надо? Ну ладно, буду сматываться, а то тут китайцев полно. – У таксистов в Шереметьево нашелся новый повод для острот.
Для персонала аэропорта китайский вирус – тоже тема №1. Когда одна из пассажирок в зоне прилета чихает, наряд полиции дружно оборачивается.
«Чума XXI века», как СМИ успели окрестить новый штамм коронавируса 2019-nCoV, распространяется теми же путями, что и люди. Основной поток движется через зеленые коридоры аэропортов вместе с туристами.
Как рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, поступают жалобы от жителей Калмыкии и стран Средней Азии – некоторые таксисты отказываются их обслуживать, принимая за китайцев.
Вторая половина дня – особенно напряженное время в терминале F Шереметьево. Сюда перевели все рейсы из Китая. За 30 минут приземляется сразу три борта. Первым на нашей земле пассажиров из Шанхая, Пекина и Гуанчжоу встречает сотрудник Роспотребнадзора. У него ярко-красная форма с погонами, штатный фотограф и переносной тепловизор, который измеряет температуру человека на расстоянии. Как рассказал надзоровец, аппарат «бьет» на расстояние до 500 метров и умеет просвечивать стены. Если направить его на перегородки таможенного контроля, на экране и правда можно увидеть, как за ними топчутся желтые силуэты. В случае температуры они подсветятся красным, но такого пока еще не было. Двух заболевших китайцев нашли уже внутри России.
Тепловизор выглядит, как фотокамера. Иностранцы шарахаются, думая, что их фиксируют какие-то спецслужбы. Но наша молодежь с того же рейса в восторге:
– Нам не нужно такси, нам нужен врач. А-а-а, мы все погибнем!
Сотрудник в красной форме объясняет, что до этого пассажиров сканируют еще и в самолете, и на пограничном пункте. Тех, у кого будет обнаружено превышение температуры, предписано немедленно госпитализировать. Правда, прибор имеет небольшой люфт – градусник показывает точнее. От нечего делать к нам подходит таксист – «помериться» ради интереса.
– У вас 35,5 где-то в районе носоглотки, – отрапортовал страж Роспотребнадзора. Водила отошел озадаченным.
Когда из другого сектора повалил народ с рейсов из Пекина и Гуанчжоу, «роспотребнадзор» с фотографом куда-то пропали. Оказалось, у них была фотосессия для пресс-службы.
Верю – не верю
Мифы о коронавирусе
Самые популярные фейки о новом коронавирусе разбирает врач, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер.
«Лекарство» из аптеки
В одной из сетей столичных аптек появились плакаты «Долой китайский коронавирус», рекламирующие препараты «Омега-3» и «Ремантадин». Хотя вакцина от болезни только разрабатывается.
– Эксплуатировать тему, которая вызывает панический страх у огромной страны – это чудовищно. Первое, что сейчас нужно сделать при плохом самочувствии – это обратиться к врачу.
Алкоголь спасает
По интернету распространяется шуточное постановление экс-министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая рекомендует для профилактики инфекций принимать крепкие напитки.
– После аварии в Чернобыле тоже говорили, что если пить крепкие напитки, то это разрушит радиацию. Эти фейки предпочел бы даже не обсуждать. Считайте это ответом.
Заразу можно подхватить через посылки
Сервис «Алиэкспресс» столкнулся с массовыми отказами от заказов. Клиенты боятся заразиться.
– Такого бреда я давно не читал. Разве что в XVII–XIX веках тоже были ситуации, когда письма из чумных регионов окуривали серой. Вирус передается от человека к человеку.
Вирус боится русской бани
Многие посчитали, что если вирус погибает при высокой температуре, то его можно «выгнать» в бане.
– Обычная вода комнатной температуры с любым количеством детергентов типа элементарного мыла – и никакого вируса не будет.
Люди в масках
– Я вылетела из Китая 28 числа, – рассказала журналист Лейсан Батршина. – Улететь было нетрудно, но нас всех тщательно проверяли в аэропорту. После посадки в России на борт зашел один человек с тепловизором, весь процесс занял минуты три, хоть самолет был большой – три ряда в салоне. Думаю, что этого недостаточно. У нас в Чанчжоу две недели назад был всего один человек заболевший, а перед моим отъездом уже 64, хотя город находится на расстоянии 1200 километров от Ухани. У нас там паника. Люди стараются из дома не выходить. Только процентов 10 ходят без масок, и то потому, что найти их в аптеках сейчас почти нереально.
У нас с этим проблем пока нет.
– Вот, маски еще остались. Только белые, черные разобрали, – сотрудница аптеки говорит, что маски ничем не отличаются, кроме цвета, но многие покупатели считают, что темные понадежнее: с угольным фильтром.
– Обыкновенная хирургическая маска в несколько раз снижает скорость поступления примесей в воздухе. Перекрыть полностью может только изолирующий противогаз. Маска – это скорее психотерапия. К тому же каждые два часа ее нужно менять, – объясняет врач, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер. – Что касается тепловизоров, то они работают на температуру. Температура – это клиническая стадия заболевания. Коронавирус заразен в инкубационный период, то есть когда температуры нет. Когда выводят одного температурящего, рядом могут сидеть десять человек, которые уже заражены.
Убегать от китайцев бесполезно
Из аэропорта китайские туристы разъезжаются в основном на аэроэкспрессе. Сейчас на парковках уже не увидишь огромных туристических автобусов, которые раньше массово отвозили их в гостиничный комплекс «Измайлово» и другие отели с маркером China Friendly.
Сейчас в этих районах столицы дежурят мобильные бригады врачей.
Однако, по словам исполнительного директора объединения в сфере российско-китайского туризма «Мир без границ» Александра Агамова, бросаться врассыпную от туристических групп китайцев не стоит:
– Те группы, которые сейчас ходят по своим маршрутам, заехали сюда до того, как китайские власти остановили реализацию турпакетов во все зарубежные страны, включая Россию. Еще несколько дней они будут перемещаться между Москвой и Санкт-Петербургом, а также в Мурманске и на Дальнем Востоке. Потом они уедут, и китайский туризм на время закончится. Некоторые из них боятся и сами не хотят возвращаться домой. Мы имеем ряд обращений о том, чтобы пролонгировать путевку.
Реакция
Вирус на замке до марта?
По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, на прошлой неделе была перекрыта граница с Китаем на Дальнем Востоке и остановлено пассажирское железнодорожное сообщение. Ограничено авиасообщение.
Коронавирус поразил даже товарооборот. Как рассказали в одном из крупнейших чайных магазинов Москвы, закупающем товары из Китая, первые поставки продукции ожидаются не раньше конца февраля.
Эвакуацией из Китая россиян займется Минобороны.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2020 под заголовком «Как Россия встречает коронавирус».