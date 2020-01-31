В Забайкалье и Тюменской области нашли двоих носителей коронавируса из КНР

Глава штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова рассказала о двух случаях заражения на территории России, пишет агентство городских новостей «Москва».

По словам Голиковой, к настоящему моменту в РФ выявлены двое зараженных так называемой «уханьской» пневмонией — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба пациента являются гражданами Китая.

«Они находятся под наблюдением, жестко изолированы, им оказывается необходимая помощь», — добавила вице-премьер.

Ранее стало известно, что китайские производители смартфонов и компания Apple отложили поставки своих продуктов в Россию на две недели из-за возможного распространения коронавируса.