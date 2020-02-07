Ректор МГУ рассказал о трех госпитализированных с температурой студентах из КНР

Трое китайских студентов Московского государственного университета имени Ломоносова отправлены в больницу с температурой.

Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий, передает «РИА Новости». По его словам, ранее из МГУ были госпитализированы шесть учащихся из КНР, все они уже вышли из больницы. «Я надеюсь, что и эти, которые сейчас с температурой, будут выписаны. Абсолютно нет никаких тревог, все очень жестко контролируется», – подчеркнул ректор.

По предварительной информации, у молодых людей диагностировано ОРВИ, тем не менее медики решили взять у них анализы на коронавирус.

Садовничий отметил, что около двух тысяч китайских студентов МГУ отправились на родину во время каникул, которые были продлены до марта. Он рассказал, что в вузе функционирует жесткая система проверки для тех, кто все же приезжает в Москву. В частности, работает круглосуточный штаб, а также открыто специальное отделение со своим входом в университетском медицинском центре.

«Наняты и привлечены нужное количество врачей, и каждый, независимо от того, как он вернулся, обязательно перед тем, как зайти в аудиторию или поселиться в общежитии, направляется в этот блок для обследования», – заверил ректор МГУ.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, унесла жизни 636 человек в Китае, число заболевших превысило 31 тысячу. ВОЗ признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Московский метрополитен собирается обратиться в полицию из-за пранка на тему коронавируса.