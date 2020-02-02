Открытие второй больницы для пациентов с коронавирусом в КНР ожидается 6 февраля

По данным на субботу, в Китае зафиксированы 304 смертельных случая в результате заражения новым штаммом коронавируса, пишет «Интерфакс».

328 человек успешно перенесли заболевание и выписаны, а общее число заболевших составляет 14 380 человек. Всего более 137 тысяч пациентов находятся в медучреждениях с подозрением на наличие инфекции.

В Ухане, которая является эпицентром эпидемии, завершено строительство специализированной временной больницы на тысячу мест для лечения пациентов с новым типом коронавируса. Ее строительство стартовало 23 января и велось в ускоренных темпах. Работать там будут 1,4 тысячи военных медиков. Еще одно подобное медучреждение планируют открыть уже 6 февраля.

Тем временем зафиксирован первый смертельный случай от коронавирусной инфекции 2019-nCoV за пределами Китая. 1 февраля на Филиппинах скончался 44-летний мужчина. Отмечается, что пациент являлся жителем Уханя.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано два случая заражения новым коронавирусом в Забайкалье и Тюменской области. Оба носителя являются жителями Китая. Состояние одной из пациенток медики оценивают как стабильное.