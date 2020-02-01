Медики рассказали о стабильном состоянии заболевшей коронавирусом в Тюмени

Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, которую госпитализировали в Тюмени, является удовлетворительным.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора. «Все стабильно, все хорошо. Пока никаких новых данных по состоянию этой девушки нет», – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что состояние поступившей с легкими симптомами ОРЗ китаянки не ухудшалось. У молодых людей, контактировавших с ней, никаких симптомов заболевания не выявлено, их анализы отрицательные. Они продолжают оставаться под наблюдением.

Накануне, 31 января, стало известно о первых инфицированных коронавирусом в России. Вице-премьер и глава штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщила, что заболели два гражданина Китая. Один случай был выявлен в Забайкальском крае, другой – в Тюменской области.

По данным Znak.com, заболевшей оказалась студентка Тюменского индустриального университета, которая недавно вернулась из Китая, где встречала лунный Новый год. Отмечалось, что точный диагноз ей поставлен не был.

Ранее в Роспотребнадзоре по Забайкальскому краю сообщили, что заразившийся коронавирусом и госпитализированный гражданин КНР идет на поправку. По данным ведомства, болезнь у него протекает в легкой форме.

В данный момент в Приморском крае идет эвакуация российских граждан с территории Китая, о прекращении авиасообщения с которым заявлялосьнакануне.