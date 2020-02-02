Гражданину КНР с коронавирусом в Чите не показали результаты его анализов

Гражданин Китая Ван Юньбинь вышел на связь с забайкальским изданием «Чита.ру», чтобы сообщить, что о своем диагнозе коронавируса нового типа он сам узнал из СМИ.

По словам мужчины, он кашляет и его ничего более не беспокоит. Но врачи не дают ему результаты анализов и ничего не говорят о диагнозе. Он, его супруга и дочь помещены в изолированные боксы в краевой инфекционной больнице.

На официальном портале Забайкальского края отмечается, что первый тест не показал наличия в организме мужчины вируса, а второй оказался положительным. «Контактировавших с ним мать и дочь пока оставили под присмотром врачей для дальнейших наблюдений в изолированном медицинском боксе», — пишут на сайте губернии.

Ван Юньбинь в обращении к редакции рассказывает, что они вместе с дочерью и супругой вернулись с отдыха в Китае. Сейчас у его ребенка понос и температура. По его мнению, в больнице, где они находятся, недостаточно средств для реабилитации. «Если я действительно заражен, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать», — обращается китаец к читателям. Вместе с сообщением он прикрепляет видеозапись, сделанную в условиях инфекционного изолятора.

При этом руководство больницы в Забайкальском крае, где находятся мужчина и его семья, назвало жалобы пациента необоснованными.

«Бокс располагается на первом этаже, светлый, теплый. В нем есть отдельный санузел и горячая вода. Обязательно проводится трехразовая уборка помещения. Питание у пациента четырехразовое, соответствует требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов», — приводит слова главврача медучреждения Сергея Юрчука «Интерфакс».

Состояние Ван Юньбиня медики называют удовлетворительным и подчеркивают, что мужчина получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано два случая подтвержденной коронавирусной инфекции у граждан КНР, прибывших из родной страны, — в Забайкалье и Тюмени. Состояние тюменской пациентки врачи оценивают как стабильное.

Сейчас в КНР завершено строительство первой спецбольницы для пациентов с коронавирусом, а 6 февраля планируется открытие еще одного специализированного медучреждения.