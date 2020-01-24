46% россиян готовы привиться от "уханьского" коронавируса при наличии вакцины

Опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru показал, сколько россиян готовы прививаться от нового коронавируса.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования социологов, о готовности сделать прививку от так называемого «уханьского» коронавируса, как только будет разработана соответствующая вакцина, сообщили 46% жителей России. При этом 14% из них готовы к вакцинации однозначно, а еще 32% склоняются к положительному ответу.

Однако 37% опрошенных сообщили об отсутствии желания прививаться из-за распространяющейся в азиатских странах болезни. Кроме того, 17% респондентов выступили однозначно против такой прививки.

По данным социологов, больше всего одобряющих вакцинацию от коронавируса было среди молодых людей в возрасте до 24 лет, а меньше всего — в возрастной категории от 45 лет и старше.

Напомним, что ранее из-за быстрого распространения нового заболевания по территории КНР китайские перевозчики временно приостановили полеты в Россию из города Ухань, считающегося очагом коронавируса.