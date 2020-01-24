Москва не стала приостанавливать полеты в Ухань после закрытия города

Китай объявил о прекращении прямых авиарейсов из закрытого на карантин Уханя в российскую столицу.

Напомним, что ранее стало известно о закрытии в КНР 13 городов, включая Ухань, из-за быстрого распространения нового коронавируса, из-за которого погибли уже 25 человек.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, в связи с этим власти КНР приняли решение временно приостановить полеты из Уханя в Москву.

«Китайская сторона сообщила о закрытии аэропорта в Ухане и уведомила о временном прекращении полетов из аэропорта "Тяньхэ" в Москву», — рассказал собеседник агентства.

Однако никаких ограничений на рейсы из Москвы в Ухань и другие города КНР пока не вводилось.

При этом Россельхознадзор из-за риска проникновения коронавируса ввел полный досмотр ручной клади и багажа граждан, прибывающих из Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Отмечается, что эта мера предпринята на всей территории России — как непосредственно на пограничных пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РФ, так и на железнодорожных и аэровокзалах, пограничных автомобильных и пешеходных пунктах пропуска.