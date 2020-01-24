Число жертв "уханьской пневмонии" выросло до 25, одна смерть выявлена близ РФ

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса в Китае, к ночи пятницы достигло 830 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ.

Отмечается, что число погибших от новой болезни также выросло до 25 человек. При этом одна из смертей была зафиксирована в граничащей с Россией китайской провинцией Хэйлунцзян на северо-востоке страны. Данный случай стал пока лишь вторым летальным исходом вне провинции Хубэй.

В связи с быстрым распространением коронавируса власти КНР приняли решение закрыть, помимо самого Уханя, где, предположительно, зародилась болезнь, еще 12 городов.

Кроме того, руководство Уханя объявило о скоростном строительстве больницы на 1 тысячу койко-мест, предназначенной специально для лечения больных новым типом пневмонии. Предполагается, что медучреждение, которое позволит сосредоточить все медицинские силы в одном месте и ограничить контакты уже зараженных со здоровыми, должно быть готово в течение шести дней. За образец взята пекинская больница «Сяотаншань», построенная за неделю в 2003 году в пригороде столицы Китая в разгар распространения атипичной пневмонии (SARS).

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам анализа новых данных об обстановке в Китае рекомендует странам мира проводить противоэпидемические мероприятия в полном объеме, информировать ВОЗ о всех случаях заражения, а также проводить исследования нового вируса.