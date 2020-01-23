571 человек в КНР заразился новым коронавирусом, сообщение с Уханем прекращено

Власти Китая приостановили любое транспортное сообщение с китайским городом Ухань из-за вспышки смертельной болезни.

Как передает «Интерфакс», в Ухане, в частности, закрывается аэропорт, прерывается железнодорожное сообщение. Кроме того, некоторое время в городе не будет ходить общественный транспорт.

Власти потребовали от жителей отменить любые массовые собрания, включая семейные, даже в дни «Праздника весны» — Нового года по лунному календарю.

По последним данным, число заболевших новым типом пневмонии в КНР достигло 571 человека, в то время как лишь сутки назад сообщалось о 440 заразившихся. Отмечается, что среди них в тяжелом состоянии находятся 95 человек, скончались — 17 человек.

Напомним, что ранее СМИ писали о выявлении возможных инфицированных новым коронавирусом в петербургском аэропорту Пулково, в столичной авиагавани Шереметьево, а также на пограничных пунктах в Приморье. Все люди, у которых были обнаружены подозрительные симптомы, прибыли в Россию из азиатских стран, где уже зарегистрированы случаи заражения «уханьской» пневмонией, однако к настоящему моменту ни один из диагнозов не подтвердился.