Уже 440 жителей Китая заразились новым коронавирусом, девять из них скончались

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек. Об этом со ссылкой на главу Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Биня сообщает Reuters.

«По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались», — сказал он во время пресс-конференции.

Кроме того, по словам Ли Биня, были подтверждены еще 2197 случаев тесного контакта с пациентами, также имелись признаки «респираторной передачи» вируса.

Очагом нового типа вируса все еще считается китайский город Ухань в провинции Хубэй. 21 января первый случай инфицирования зарегистрировали в США. Заразившийся вернулся в Сиэтл из Ухани несколько дней назад и позднее был госпитализирован с признаками пневмонии.

Напомним, что ранее стало известно о приказе председателя КНР Си Цзиньпина остановить эпидемию нового заболевания в стране.