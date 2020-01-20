Си Цзиньпин и премьер КНР поручили остановить эпидемию нового типа коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал остановить распространение нового типа пневмонии, о появлении которого стало известно в конце декабря, когда первый случай заболевания был зарегистрирован в городе Ухань, передает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы вылечить пациентов, как можно быстрее выявить причины вирусной инфекции и ее передачи», — заявил китайский лидер. Он также пояснил, что для этого необходимо принять все «меры профилактики и контроля» и «ставить жизнь и здоровье людей на первое место».

По информации ТАСС, также первый случай заражения новым типом коронавируса был зарегистрирован в Шанхае у 58-летней женщины, которая недавно прилетела из Уханя. Как сообщает Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, на настоящий момент её жизни ничто не угрожает, а двое людей, контактировавшие с ней, помещены под наблюдение специалистов.

От болезни погибли уже три человека. Накануне Sobesednik.ru писал, что на тот момент было известно о 62 зараженных, по последним данным их число уже достигло 217 человек.

«Все компетентные ведомства и местные власти должны проявить высочайшую ответственность за здоровье населения страны. Требуется как можно раньше выявлять [вспышки вируса], докладывать, устанавливать карантин, применять комплексные меры по излечению инфицированных», — заявил сегодня премьер-министр Госсовета Китая Ли Кэцян.