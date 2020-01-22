В "Пулково" с температурой госпитализировали россиянина, прилетевшего из Шанхая

Прибывшего из Шанхая в аэропорт «Пулково» в Петербурге гражданина России госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС. «Интерфакс» пишет, что мужчину госпитализировали с ОРВИ.

«На данный момент пациент следует в Клиническую инфекционную больницу им. Боткина. Показания на ОРВИ. Подробности будут известны после результатов анализов», — сообщили в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной. Как отмечает агентство, больница имени Боткина и «Пулково» расположены в диаметрально противоположных частях города: на севере и на юге соответственно.

Данные о госпитализации также подтверждают Telegram-каналы изданий Mash и Baza. По их информации, больного зовут Арман К., ему 23 года.

Отмечается, что он прилетел в Санкт-Петербург с двумя пересадками: в Красноярске и Москве. Температура его тела при осмотре была 38 градусов.

При этом по последним данным СМИ, число умерших в результате новой болезни составляет уже 17 человек: «По данным на 20:00 по местному времени [15:00 по московскому] количество инфицированных в провинции Хубэй составило 444, 17 человек умерли», — заявил глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь. При этом ранее сообщалось о случаях обнаружения болезни в Шанхае, в ряде граничащих с КНР стран и в США.

Сегодня Sobesednik.ru писал об усилении мер санитарного контроля, принятых на границе РФ и в аэропортах, куда прибывают прямые рейсы из Китая, в том числе в Красноярске.