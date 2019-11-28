Настольные игры уберегут от деменции пожилых людей

Настольные игры вроде карт, шахмат или лото заметно укрепляют мозг пожилых людей, защищая от деменции.

Исследователи из Университета Эдинбурга оценили остроту ума и скорость мышления у группы пенсионеров в возрасте 70 лет. Через девять лет все они прошли через повторные тесты. Участников эксперимента подробно спрашивали об образе жизни и увлечениях. Оказалось, что самые активные любители настольных игр демонстрировали и самый острый ум, а также лучшие результаты в тестах на память.

Следовательно, у этих пенсионеров имелись и наиболее высокие шансы уберечь себя от развития старческого слабоумия. Естественно, что авторы исследования учитывали и другие факторы, способные на это влиять, вроде уровня образования, социально-экономического статуса и показателей физической активности.

Старческое слабоумие остается неизлечимой и неуклонно прогрессирующей болезнью. Нет даже надежных способов ее профилактики, но имеются данные о том, что разные методы тренировки ума помогают снизить риск болезни. К ним относят новые увлечения вроде изучения иностранных языков, а также кроссворды и настольные игры.