Нарколог назвал преувеличенными данные о безвредности новых способов получения никотина

Главный психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что популярные среди молодежи новые средства доставки никотина не безвредны, как утверждают их рекламные кампании.

Также он отметил, что бездымное употребление табака не является эффективным средством для выхода из никотиновой зависимости. Об этом он говорил на пресс-конференции, посвященной Международному дню отказа от курения, который пройдет 21 ноября.

По словам нарколога, с 2009 по 2016 год доля потребителей электронных средств доставки никотина (ЭСДН) в группе молодых курильщиков выросла с 3,5 до 9,5%. Аналитические платформы ранее сообщали, что за первые десять месяцев 2019 года число продаж стиков выросло в 4,5 раза, а объемы продаж обычных сигарет сократились на 5–7%.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует приравнять ЭСДН к обычным сигаретам. Их использование поможет отказаться от употребления табака лишь небольшому числу потребителей. «Для большинства курильщиков использование ЭСДН обернется сокращением потребления сигарет, а не прекращением курения. Результатом этого будет двойное использование ЭСДН и сигарет», — заявляет Евгений Брюн.

Эксперт отмечает, что сам табак не является канцерогеном, но его употребление может способствовать возникновению опухолей. Табак влияет на многие системы организма, подрывая его здоровое функционирование.