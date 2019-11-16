В России снизились продажи сигарет и лекарств от никотиновой зависимости

Две аналитические платформы отметили снижение продаж традиционных сигарет. По данным «Платформа ОФД», продажи обычного табачного ассортимента снизились за десять месяцев 2019 года на 5%. Аналитики «Такском» говорят о снижении продаж сигарет на 7%, передает RT.

При этом в «Такском» отмечают, что в 4,5 раз выросли продажи стиков для систем нагревания табака. Особенно эта тенденция заметна в крупных городах и столице. Основными покупателями стиков оказываются молодые люди в возрасте до 35 лет, сообщают в «Платформа ОФД».

Аналитики DSM Group отмечают, что по сравнению с прошлым годом в аптеках снизилось число продаж препаратов для борьбы с никотиновой зависимостью.

Эксперт Института наркологического здоровья нации Олег Зыков предположил, что некоторые потребители используют стики как способ бросить курить, хотя этот продукт не безвреден.