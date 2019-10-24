Новый тест обнаруживает супербактерии всего за 45 минут

Исследователям из Шотландии удалось разработать предельно быстрый тест для определения антибиотикорезистентности.

Проблема устойчивых к антибиотикам инфекций становятся всё более острой на нашей планете, ведь их жертвами являются сотни тысяч людей. Всемирная организация здравоохранения называет антибиотикорезистентность большей угрозой для глобального здравоохранения, чем террористические акты.

При лечении любой бактериальной инфекции крайне важно быстро разобраться с тем, является ли она устойчивой к антибиотикам или хорошо подаётся их воздействию. К сожалению, традиционные методы лабораторного исследования порой отвечают на этот вопрос в течение двух дней. Всё это время больной может получать неправильное, неэффективное лечение или не получать никакого, пока врач ждет результатов. В некоторых случаях подобное промедление может быть фатальным.

Исследователи из шотландского Университета Стратклайда в ходе опытов со стрептококками разработали новую методику, позволяющую определить резистентность к антибиотикам всего за 45 минут. Новый тест использует сенсор, содержащий в себе микроскопическую чашечку Петри с образцами антибиотика. Её погружают в организм и следят за тем, как на эти антибиотики реагируют бактерии. Если они поддаются их воздействию, значит, инфекцию можно лечить антибиотиками, а если не поддаются, то необходимо срочно искать новые пути терапии. Причём ответ на этот вопрос можно получить всего за 45 минут.