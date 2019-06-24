Опасные бактерии могут атаковать через растения

Исследование показало, что не поддающиеся антибиотикам бактерии могут атаковать даже через растения, принимаемые в пищу.

Демонстрирующие антибиотикорезистентность бактерии могут переходить в организм через растения, как выяснили исследователи из Университета Южной Калифорнии. В ходе экспериментов с лабораторными мышами они использовали специальную модель растений и животных, которая позволила прийти к этому выводу.

С помощью этой модели исследователи вырастили салат латук в лаборатории и подвергли его воздействию антибиотикорезистентной кишечной палочки. Затем этот салат скормили мышам, и в образцах их кала были обнаружены следы бактерий, которые уже добрались до кишечника. При этом они животные демонстрировали никаких признаков наличия в организме, хотя выяснилось, что эти бактерии начали формировать колонии и даже после их удаления сумели вызвать инфекции мочевыводящих путей.

Исследователи создали два сценария во время экспериментов. Во время одного они кормили мышей антибиотиками, а во время другого — препаратами из группы антацидов. В первом сценарии колонии супербактерий стали более стабильными за счёт воздействия двух видов антибиотиков, а подробности второго сценария пока полностью не разглашаются.