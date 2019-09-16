В суши могут содержаться бактерии, способные противостоять антибиотикам

Исследование показало, что любовь к суши может закончиться смертельно опасной инфекцией.

Популярность японской кухни во многих странах мира по времени совпала со всплеском распространения резистентных к антибиотикам бактерий. А теперь исследование показало, что количество подобных неуязвимых патогенов в рыбе за последние пять лет выросло в два раза. Естественно, что число этих бактерий в сырой рыбе гораздо выше, а именно в таком виде её чаще всего и получают любители суши в многочисленных кафе и ресторанчиках.

Бактерии вырабатывают резистентность, или невосприимчивость, к лекарствам из-за неправильного приема антибиотиков (нарушение продолжительности приема или дозировки) либо при использовании таких средств против болезней, от которых они вообще не нужны, к примеру гриппа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет антибиотикорезистентность самой большой угрозой для человечества, которая по степени опасности выше терроризма.

Сейчас от антибиотикорезистентных бактерий ежегодно умирает по 700 тысяч человек. Тем опасней приём продуктов, которые не прошли специфическую термическую обработку, к их числу можно отнести и ряд блюд японской кухни.