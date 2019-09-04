Из-за преждевременных родов матерям не хватает грудного молока

Производство грудного молока может замедлиться у женщин, прошедших через преждевременные роды. Если молодые мамы производят на свет ребёнка ранее 37-й недели гестационного периода, то в их организме, вероятней всего, будет вырабатываться гораздо меньше молока для удовлетворения питательных потребностей малыша.

Исследователи подчеркивают, что в мире растет количество детей, появившихся на свет раньше срока, и все они нуждаются в донорском грудном молоке. Многочисленные исследования показывали, что искусственные смеси, создаваемые пищевой индустрией, не могут обеспечить младенцев всеми теми неоспоримыми преимуществами для здоровья, которые им предоставляет материнское молоко.

Оно является важнейшим элементом на стадии развития новорожденного. Многие педиатры рекомендуют мамам кормить исключительно грудью своих детей до достижения ими возраста шести месяцев. Уже доказано, что грудное вскармливание укрепляет иммунную систему ребенка, снижает риск ожирения, диабета, аллергии, инфекции ушей и лёгких, оно также сокращает риск синдрома внезапной детской смерти.

К сожалению, многие мамы недоношенных детей не имеют возможности немедленно начать грудное вскармливание из-за заторможенного процесса производства молока. Именно это и подтвердило исследование. Таким детям чаще всего требуется донорское грудное молоко, и в родильных отделениях должен иметься определенный запас этой питательной жидкости.