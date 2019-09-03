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Омич с инвалидностью отсудил у страховщиков 267 тысяч рублей

Здоровье
11:38, 03 сентября 2019

Омская прокуратура истребовала через суд страховую выплату для омича, который в декабре 2017 застраховал свое здоровье на один год, а в октябре 2018 года получил онкологический диагноз.

Гражданин приступил к лечению в тот же месяц, но инвалидность II группы получил лишь в январе 2019 года, сообщает «Омск-информ». Страховщики отказались отвечать на его заявление о признании получения им инвалидности страховым случаем. В связи с этим мужчина обратился в суд.

Но в первой инстанции суд отказался удовлетворить требования истца, ссылаясь на то, что юридический статус инвалидности установлен после окончания срока действия договора страхования, хотя и есть связь между заболеванием и статусом инвалида II группы.

В апелляционном порядке районная прокуратура оспорила это решение. Аргументом в судебном споре стало то, что длительность прохождения врачебной комиссии и сбора необходимой медицинской документации не зависели от воли омича. Поэтому факт того, что юридический статус был получен за пределами срока действия договора, не отменяет обязанности компании по выплате страхового возмещения.

Судебная коллегия по гражданским делам помимо основной суммы возмещения 267 тысяч рублей назначила компании штраф за неудовлетворение требований потребителя в досудебном порядке и обязала компенсировать ему моральный вред.

Ранее сообщалось, что новый законопроект упростит получение льгот для людей с инвалидностью. Теперь им не нужно будет добывать справки о своем состоянии здоровья, поскольку у ведомств появится доступ к общему реестру людей, которым положена государственная помощь.

Также недавно стало известно, что Верховный суд вынес решение, согласно которому пациенты, получавшие помощь в рамках ОМС, в случае судебных споров не могут судиться с медорганизациями по «потребительским» статьям.

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