Инвалидов избавили от необходимости доказывать свой статус бумажными справками

Депутаты Госдумы приняли закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями процесса получения мер социальной поддержки.

Как говорится на сайте Госдумы, нововведение затронет более 11 миллионов россиян. Теперь им не нужно будет постоянно подтверждать в различных инстанциях статус инвалида бумажными справками или предъявлять оригинал программы индивидуальной реабилитации.

«Законопроектом предусматривается, что сведения из бюро медико-социальной экспертизы будут запрашиваться уполномоченными органами из федерального реестра инвалидов в электронном виде», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он сообщил также, что с лета 2020 года инвалидам не надо будет получать отдельное разрешение на бесплатную парковку, независимо от города. При этом им не будет грозить штраф за неоплату по незнанию. Для бесплатной стоянки инвалидов I и II групп на парковках общего пользования будет выделяться не менее 10%.

Закон был принят в третьем, окончательном чтении. Он вступит в силу с 1 июля 2020 года.