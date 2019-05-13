Долги граждан и новые правила для инвалидов и родителей: юридический обзор

Все чаще долги граждан, связанные с кредитами, взыскиваются через суд. Если в 2017 году таких исков было удовлетворено на пятую часть больше, чем в предыдущем, то в прошлом году число таких удовлетворенных исков увеличилось еще на 40 процентов! Причем в большинстве дел кредиторы обращаются за судебной защитой по небольшим долгам.

Судом не гнушаются даже коллекторы, так как их наконец посадили в правовое поле и выбивать долги психологическими и иногда физическими методами стало почти невозможно — можно поплатиться местом в официальном реестре, а это конец работы в этой сфере.

Связано такое обилие исков и с тем, что суды взыскивают в основном проценты по микрофинансовым кредитам, ведь в основе их — соглашения между гражданином и микрофинансовыми организациями. Наверно, МФО торопятся в преддверии вступлении закона об ограничении процентов с такого кредитного продукта (до 1% в день), которое вступит в силу с 1 июля сего года.

Другие новости — получше: с 12 мая изменились правила получения детских пособий в части их оформления. Подать заявление на пособие при рождении первого и второго ребенка теперь можно в любом городе страны, а не только по месту постоянной регистрации родителей. Более того, не нужна даже временная регистрация. Таким образом, главным станет факт рождения ребенка — абсолютно логичное решение. Раньше такого не было — в поисках лучшей доли родители, переезжая, прощались с соцподдержкой.

Размер минимального пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет составляет 4512 рублей с 1 февраля 2019 года, по уходу за вторым и третьим ребенком — 6554,9 рублей. Но размер пособия с 1,5 лет до 3 лет так и остался на оскорбительном уровне в 50 рублей. По некоторым данным, оно может вырасти до 3 тысяч, вопрос когда.

Еще одно предложение находится на рассмотрении у вице-премьера по соцвопросам: выплачивать 50 тысяч за рождение не только третьего ребенка, но и всех последующих. Странно, что это не действует уже сейчас...

Все никак не изменятся правила признания человека инвалидом — в сторону их упрощения. Так получается, что некоторым категориям людей с ограниченными возможностями приходится в прямом смысле подтверждать свою инвалидность вновь ежегодно.

И вот премьер Медведев заверил, что вот-вот, в самое ближайшее время, будет подписано постановление, согласно которому изменятся правила признания человека инвалидом. Как ожидается, будут сокращены сроки и процедура освидетельствования. Также должна появится возможность оформления всех необходимых свидетельств через портал госуслуг, часть процедур ведомства возьмут на себя — в порядке ведомственного взаимодействия. Давно пора! Правда, предполагается, что переход к электронному обмену документами будет все-таки поэтапным.