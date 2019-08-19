Верховный суд признал незаконным "потребительский" штраф за услуги в рамках ОМС

Городская больница города Березники, что находится в Пермском крае, выиграла в Верховном суде дело против своего пациента, сообщает «Медвестник». Суд признал незаконным взимание с медучреждения 1,25 миллионов рублей в качестве штрафа за отказ добровольно исполнить требования потребителя.

Пациенту была занесена инфекция во время операции в городской больнице в 2014 году. Из-за этого ему пришлось перенести еще несколько хирургических вмешательств в краевой клинической больнице. После он затребовал у больницы 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, на что медучреждение ответило отказом.

Гражданин подал иск в суд с аналогичным требованием. Березниковский горсуд его удовлетворил, но не в полном объеме суммы компенсации. Лечебное учреждение обязали выплатить пациенту 2,5 миллиона рублей за нравственные и физические страдания, а также 1,25 миллиона рублей по статье закона «О защите прав потребителя». В краевой инстанции это решение поддержали.

Юристы больницы обратились с кассационной жалобой в Верховный суд и добились отмены штрафа по «потребительской» статье. В высшем судебном органе решили, что законодательство в сфере защиты прав потребителя работает только в области платных услуг, а если пациент получает услуги по полису ОМС, то его не защищают потребительские законы.