С атеросклерозом начнут бороться по-новому

Новое исследование американских ученых обещает перспективный подход в деле снижения бляшек в артериях.

Эксперты из Йельского университета обнаружили ранее неизвестные факторы, которые приводят к уплотнению артерий и росту числа бляшек, вызывающих болезни сердца. Этот взгляд на основы развития атеросклероза может стать перспективным терапевтическим направлением для приостановки и даже обращения вспять негативного процесса. Сегодня атеросклероз можно замедлить, но не остановить. Эксперты полагают, что это объясняется продолжением воспалений в кровеносных артериях.

Авторы нового исследования сосредоточили свое внимание на группе белков под названием трансформирующий ростовой фактор бета (TGFβ), которые регулируют целый ряд клеток и тканей по всему организму. Используя культуру клеток человека, исследователи установили, что белки TGFβ вызывают воспаления в клетках эндотелия, формирующих внутреннюю оболочку стенок артерий, но не в других клеточных типах.

С помощью технологии под названием метод одноклеточного секвенирования РНК, оценивающей выраженность каждого гена в единичных клетках, ученые выяснили, что TGFβ провоцируют воспаления в этих клетках у лабораторных мышей. Эта информация ценна тем, что TGFβ уже известны способностью уменьшать воспаления в других клетках организма. Наконец, исследователи продемонстрировали, что при уничтожении рецептора гена TGFβ в клетках эндотелия процессы как воспалений, так и формирования бляшек в кровеносных сосудах существенно замедлялись.