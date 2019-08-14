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Кетогенная диета останавливает развитие одного типа рака легких

Здоровье
13:55, 14 августа 2019
Американские СМИ

Michelle Stark / Global Look Press
Michelle Stark / Global Look Press

Низкий уровень сахара в крови задерживает развитие некоторых опухолей, как показало исследование.

Международная команда биологов предположила, что питание, способное уменьшить уровень глюкозы в крови, эффективно в деле профилактики и сдерживания некоторых опухолей. В частности, эксперименты с лабораторными мышами показали, что снижение уровня сахара в крови не даёт развиваться опухолям легких и пищевода, относящимся к категории сквамозноклеточной карциномы.

Ученые из Университета Техаса в Далласе кормили мышей по так называемой кетогенной диете, содержащей минимум сахара, а также давали им лекарства от диабета, которые мешали глюкозе повторно реабсорбироваться почками. Выяснилось, что данный подход привел к воздействию на опухоли легких из категории сквамозноклеточных карцином, которые перестали расти, хотя и не уменьшились в размере.

Важным выводом исследования можно назвать то, что кетогенная диета оказывает ингибирующее воздействие на сквамозноклеточную карциному. Особенно большой эффект достигается, если эту диету сочетать с лекарствами от диабета и химиотерапией.

При этом другие типы опухолей не реагировали на сокращение уровня сахара в крови. Следовательно, кетогенная диета может быть эффективна только при определенных разновидностях коварной болезни, а решение о переходе на этот стиль питания для пациентов должны принимать онкологи.

Теги: Наука

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