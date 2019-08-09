Минпромторг назвал преждевременными выводы о "вымывании" дешевых лекарств

Минпромторг назвал преждевременными заявления о «вымывании» дешевых препаратов с фармрынка, сообщает ТАСС. В ведомстве предлагают делать выводы по итогам года, поскольку текущие данные не репрезентативны.

Также в министерстве обратили внимание на то, что в мониторинг не попадают препараты, которые употребляются в стационарных условиях и закупаются для реализации госпрограмм по лечению социально значимых заболеваний (ВИЧ, туберкулез, диабет и другие).

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ агентства DSM Group сообщил, что впервые за три года снизились продажи препаратов в ценовом диапазоне до 500 рублей. При этом почти на 8% увеличилась реализация товара с ценой свыше 500 рублей.

Пресс-служба Минпромторга предоставила свое исследования по итогам пяти первых месяцев 2019 года. По их данным, продажи в ценовом сегменте от 500 рублей увеличились на 13,5%. Из числа препаратов дешевле 500 рублей более всего снизились продажи в ценовом диапазоне до 50 рублей – на 8,1%. В случае с препаратами из списка ЖНВЛП лекарства в сегменте от 50 до 150 рублей продавались с начала года на 4,2% меньше, а продажи препаратов дешевле 50 рублей снизились на 9,2%.

Ранее национальная фармацевтическая палата предлагала отстранять от работы провизоров, навязывающих покупателям препараты фирм, с которыми у их сети заключен маркетинговый контракт.