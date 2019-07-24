Риск заболевания артерий у бывших курильщиков сохраняется 30 лет

Риск развития заболевания периферических артерий сохраняется в течение 30 лет после отказа от курения.

Хорошо известно, что среди прочих недугов курение увеличивает опасность заболевания периферических артерий — распространенной проблемы с кровообращением, при которой ограничивается приток крови к конечностям. И вот теперь исследование ученых из США показало, что повышенный риск данной болезни сохраняется в течение целых 30 лет после отказа от курения. Это очень впечатляющая цифра, если вспомнить, что лёгкие бывшего курильщика, как показали наблюдения, приходят в норму приблизительно через 10 лет после отказа от курения.

Заболевание периферических артерий способствует самым разным проблемам, включая боли в конечностях, плохой заживляемости ран и другим симптомам. Учёные установили, что связь между курением и данной болезнью еще более выражена, чем между этой вредной привычкой и, к примеру, коронарными болезнями сердца или инсультами.

Так, по сравнению с никогда не курившими людьми, курильщики со стажем в 40 «пачка/лет» в четыре с лишним раза чаще сталкивались с заболеванием периферических артерий. При этом риск коронарного заболевания сердца увеличивался чуть более чем в два раза, а инсульта — в 1,8 раза.

Интенсивность курения часто оценивают по так называемым пачка/годам. К примеру, десять подобных пачка/лет могут означать одну пачку в день на протяжении 10 лет или две пачки в день на протяжении 5 лет.