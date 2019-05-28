Исследование показало, что ароматические электронные сигареты увеличивают риск болезней сердца.

Использование ароматических жидкостей в электронных сигаретах способно существенно повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, как показало исследование. Его авторы выяснили, что определенные компоненты в жидких наполнителях для электронных сигарет негативно влияют на клетки эндотелия, или оболочки кровеносных сосудов. Эти компоненты провоцировали повреждения ДНК и ускоренную смерть данных клеток.

Кроме того, под воздействием этих компонентов клетки реже были способны формировать новые сосудистые трубки, а также мигрировать и принимать участие в процессах заживления ран. Тяжесть этих повреждений, возникающих даже в отсутствие никотина, различается в зависимости от вида использованного ароматизатора, как подчеркивают исследователи. Наиболее вредными оказались вкусы корицы и ментола. До последнего времени науке не было ничего известно о том, как именно жидкости для электронных сигарет влияют на клетки эндотелия.

Исследователи доказали, что электронные сигареты не являются полностью безопасной альтернативой традиционных сигарет: их наполнители наносят существенный ущерб важнейшим клеткам кровеносных сосудов, что может спровоцировать инфаркт и болезни коронарных артерий.