Демократия оказалась более полезной для здоровья, чем тирания

Масштабное исследование показало, что демократия полезней для здоровья граждан, чем авторитарный режим.

Ученые из США сопоставили показатели уровня здравоохранения в демократических и авторитарных странах. Сравнительный анализ продемонстрировал почти безусловные преимущества демократии над тоталитаризмом. Выяснилось, что чем более развитыми были такие институты демократии, как свободные выборы, тем длиннее оказывалась продолжительность жизни граждан, не страдающих от ВИЧ-инфекции. Исследование также показало, что руководство демократических стран лучше справляется с такими вызовами, как незаразные болезни вроде инфарктов или инсультов.

Учёные провели одно из первых исследований, которое изучало связь между политической системой в стране и здоровьем и её обитателей, а не как обычно уровнем их доходов и здоровьем. Впрочем, полученные выводы не являются полностью универсальными для всех государств и систем. Несложно вспомнить, что в таких странах, как Китай или Куба, продолжительность жизни населения находится на очень высокой отметке. К примеру, на Кубе она вполне сопоставима с аналогичным показателем среди граждан США. Однако назвать эти государства демократическими тоже нельзя.