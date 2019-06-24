Победившие онкологические заболевания люди реже заболевают старческим слабоумием

Успешно перенесшие лечение от рака люди реже сталкиваются со старческим слабоумием, видимо из-за особенностей метаболизма.

Диагноз рак для многих людей становится самым страшным в жизни шоком. Однако исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что даже в этом случае определенные преимущества у онкологических пациентов появляются (правда, лишь в том случае, если им удается одолеть коварную болезнь): выяснилось, что переболевшие раком люди значительно реже впоследствии заболевают старческим слабоумием.

Отметим, что если рак победить можно, и в последние десятилетия онкология шагнула далеко вперёд в этом плане, то болезнь Альцгеймера и другие разновидности деменции по-прежнему остаются неизлечимыми. У современной медицины нет способов даже замедлить развитие этих страшных недугов, и все виды терапии направлены только на смягчение симптомов. Тем отрадней знать, что существует определенная компенсация для пациентов, столкнувшихся с опухолями, в виде дополнительной защиты от деменции.

Наблюдения показали, что в целом старение мозга и проблемы с памятью у этой категории больных развиваются по мере старения не так стремительно, как у их ровесников, не столкнувшихся с раком. Хотя авторы исследования не знают, откуда берётся эта «дополнительная защита», они предполагают, что дело частично в генетике, а частично — в разном метаболизме, который формируется по мере старения. То и другое делает одних людей более предрасположенными к болезни Альцгеймера, а других — к опухолям.