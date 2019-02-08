Ученые выяснили, как раковые клетки перепрограммируются для выживания

Пластичность раковых клеток затрудняет их уничтожение или замедление их роста, как показало исследование.

Когда метастатические клетки рака хотят избежать уничтожения за счет лекарств, они просто перепрограммируют себя. Учёные из Rice University изучили, каким образом раковые клетки выживают во враждебной окружающей среде.

В ходе исследования ученым удалось понять, как злокачественные клетки либо в составе крупной опухоли, либо по отдельности адаптируются во время процессов метастазирования в тот момент, когда их рост должен блокироваться лекарствами или иммунной системой человека. Понимание этих процессов поможет в один прекрасный день создать такие виды терапии, которые не позволят раку активно давать метастазы в организме.

Созданная исследователями модель продемонстрировала прямую связь между регулированием генов и метаболическими сигнальными путями, а также тем, как раковые клетки пользуются преимуществами этих биологических процессов для адаптации к враждебной окружающей среде. Этот процесс известен под названием метаболическая пластичность.

Ученые полагают, что их модель осветила критически важные процессы, которые упускаются в традиционных геномных метаболических моделях. Полученные данные, как полагают некоторые эксперты, могут быть положены в основу разработки новых иммунотерапевтических препаратов для лечения злокачественных опухолей даже на стадии метастазов.