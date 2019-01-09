Дефект иммунных клеток может вызывать старческое слабоумие

Исследование показало, что дефект иммунных клеток стимулирует развитие болезни Альцгеймера.

Старческое слабоумие, или деменция, — это всё ещё неизлечимое и неуклонно прогрессирующее заболевание мозга, сопровождающееся смертью мозговых клеток. Оно связано с утратой памяти и постепенным отмиранием всех когнитивных, эмоциональных и социальных навыков. На поздних стадиях пациенты нуждаются в 24-часовом уходе, поскольку полностью теряют речь, а также контроль над функциями тела. В 65% случаев старческое слабоумие проявляет себя болезнью Альцгеймера, точные причины которой всё ещё неизвестны науке.

И вот теперь исследователи из Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене выяснили, что одним из спусковых крючков болезни Альцгеймера может быть дефект иммунных клеток, а именно мутация гена TREM2, которая заметно увеличивает риск развития страшной болезни. В обычных условиях TREM2 активирует иммунные клетки мозга для того, чтобы они удаляли токсические отложения, но при мутациях этого гена процесс избавления мозга от токсинов нарушается.

Хорошо известно, что при болезни Альцгеймера в мозге скапливаются нерастворимые токсические отложения белков под названием амилоидные бляшки. Вполне возможно, что именно нарушения в работе иммунных клеток и приводят к расстройству, от которого страдают миллионы людей в разных странах мира. Ну а это открытие поможет разработать первое по-настоящему эффективное средство его лечения.