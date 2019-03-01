Доказано, что черника способна защитить человека от гипертонии

В ходе нутригеномного исследования была установлена способность черники уменьшать артериальное давление.

Отвечающие за характерную окраску черники фитохимикаты могут также играть важную роль в уменьшении артериального давления. К такому выводу пришли учёные, которые использовали одновременно технологии метаболомики и нутригеномики. Выяснилось, что добровольцы, которые употребляли в течение месяца по 200 грамм черники в день, улучшили функционал кровеносных сосудов и уменьшили систолическое артериальное давление.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона полагают, что данный эффект обеспечивает пигмент антоцианин, тем более что он показывал аналогичные результаты и в ходе предыдущих исследований. При этом для достижения наилучших итогов людям необходимо есть цельные ягоды черники, как подчеркивают авторы исследования.

Самое примечательное заключается в том, что изменения в кровеносных сосудах после употребления черники в ежедневном режиме могут сохраняться в течение всей жизни человека. Тем самым риск сердечно-сосудистых болезней уменьшается на 20%. Напомним, что повышенное артериальное давление — это основной единичный фактор риска инсульта.