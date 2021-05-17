Мясников назвал абрикос и персик смертельно опасными продуктами для детей

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире своей программы на канале «Россия-1» об опасностях абрикоса и персика. Его слова передают РИА Новости.

Мясников отметил, что эти плоды могут быть опасны для детей, так как в их косточках содержится ядовитая жидкость.

«В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели», — рассказал врач. По словам доктора, дети ежегодно умирают от отравления синильной кислотой, которая попадает в их организм после того, как они съели косточки этих фруктов.

Как говорится в статье про синильную кислоту на сайте Химия.ру, ее запах обладает характерно выраженным ароматом горького миндаля, вещество не имеет цвета, представляя собой жидкость с хорошей летучестью.

Попадая в организм, синильная кислота полностью блокирует обычное функционирование ферментов, что приводит к быстрому развитию кислородного голодания клеток. Сначала страдает ЦНС, затем воздействие токсинов распространяется на сердечно-сосудистую систем и затрагивает функцию дыхания.

Синильная кислота встречается в плодах семейства косточковых, горьком миндале, сигаретном дыме, средствах для борьбы с насекомыми и грызунами, а также на производствах.