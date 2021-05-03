"Что говорить о сумасшедших": Мясников ответил зрителю, грозящему ему иском

Ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал Sobesednik.ru, почему не воспринимает всерьез идею жителя Обнинска подать на него в суд.

Напомним, что возможный иск связан с инцидентом, произошедшим в семье зрителя программы Мясникова после очередного эфира. По словам мужчины, его родная бабушка выбросила фен, электрочайник и микроволновку после слов телеведущего о том, что они якобы могут быть опасны для здоровья.

– Что говорить о сумасшедших, – недоумевает сам Мясников. – Бабушка выкинула технику, хотя я, наоборот, говорил, что этого делать не надо, видимо, она не поняла, что я говорил. Ну, а в суд пусть подают, мало ли дураков.