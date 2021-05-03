"Гнать с ТВ шарлатанов": россияне поддержали жителя Обнинска, подающего в суд на Мясникова

После передач доктора Мясникова бабушка истца выбросила на помойку фен, электрочайник и микроволновку.

Житель Обнинска Станислав готовит иск на врача и телеведущего Александра Мясникова о возмещении материального вреда. Виной тому стал эфир телеканала «Россия 1», где медик порассуждал на тему возможного влияния бытовых приборов на здоровье. После этого бабушка Станислава выбросила на помойку фен, электрочайник и микроволновку.

«На этой неделе прихожу домой и узнаю, что бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку, – рассказывает Станислав. – Поначалу решил, что у бабушки что-то с головой случилось, но она объяснила, что утром посмотрела телепередачу, в которой ее любимец, доктор Мясников рассуждал о возможном вреде бытовых приборов. После этого бабушка отнесла опасные фен и чайник на помойку».

Звезда телемедицины, сообщив о том, что в физике он ничего не понимает, тем не менее бойко рассказал о плюсах и минусах, о том, что группа западных ученых исследует связь между фенами и раком груди. Пока ничего не нашли, но ведь умные люди не могли просто так заняться ерундой, уверен доктор, а значит и фен не безопасен.

«Что это за безобразие? Не успели отмахаться от всяких телефонных мошенников, и тут удар под дых от центрального телевидения. Уж не знаю, чем там думает Мясников, доктором его не назову, но подобные выходки на пользу только производителям электротехники. Кто-нибудь смотрит за тем, что несут с экранов в массы наши звезды?» – возмущается Станислав на портале «Obninsk.name».

В сети новость вызвала бурную дискуссию.

«Сомневаюсь, что Мясников, так называемый доктор, всем этим не пользуется, той же микроволновкой. А излучение идет и от компьютера, и от сотового телефона, и от телевизора... Что ж теперь, в пещеры нам, что ли, переселиться и готовить еду на костре? Да, кстати, и солнечная радиация небезопасна», – иронизирует читатель.

«Не думаю, что Мясников проиграет суд. У него есть возможности нанять хороших адвокатов. Так что житель Обнинска понесет и другие убытки», – скептичен следующий комментатор.

«А где, собственно говоря, учился этот грамотей-всезнайка? Нет возможности работать даже интерном в США и других странах по Болонской конвенции. Сколько можно смотреть на ТВ-наркозависимых?» – вопрошает еще один читатель.

«Давно пора! На этом докторе уже висит одно уголовное дело о мошенничестве. Да и вообще, хватит слушать этого псевдодоктора. Откуда он вообще вылез? Оказывается, медицина у нас неправильная, и лечились мы неправильно, и лекарства не те принимали. А тут пришел чудо-доктор Мясников и...» – возмущается теледоктором житель столицы.

«Почему он свое мнение навязывает другим? Пусть ходит со своим мнением и не лезет на ТВ, людям мозги не пудрит», – солидарен с ним петербуржец.

«Надо меньше слушать шарлатанов из СМИ, и проблем не будет. Как можно на Мясникова подать в суд? Он же знает всё, даже за те болезни, которых не существует! А вообще эта сладкая парочка – Мясников и Малышева – порядком надоела. Продолжатели Кашпировского…» – сравнивает читатель нынешних докторов с легендами из 90-х.