Доктор Мясников может быть осужден из-за фена, чайника и микроволновки

Внук зрительницы, выбросившей электроприборы, о вреде которых рассказал врач Александр Мясников, собирается подать в суд на телезвезду.

Россиянин планирует подать в суд на телеведущего из-за того, что его бабушка выкинула электроприборы, услышав о их вреде в передаче Мясникова. Об этом рассказал портал Obninsk.name.

Житель Обнинска Станислав готовит иск о возмещении материального вреда к известному телеведущему.

Он рассказал, что недавно вернулся домой и с удивлением обнаружил: «Бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку».

На изумленный вопрос о причинах такого поступка женщина пояснила, что руководствовалась советами, услышанными по телевизору: в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор Александр Мясников, по словам пенсионерки, заявил, что эти приборы могут вызывать рак.

В своей передаче на телеканале «Россия-1» доктор Мясников рассуждал о вреде микроволновок, электрических чайников и фенов. По его словам, сейчас нельзя точно сказать, что электрический чайник не оказывает воздействие на воду и это может выясниться в будущем с развитием науки.

«Пока ничего не нашли, но ведь умные люди не могли просто так заняться ерундой, а значит, и фен не безопасен», – заявил врач в эфире.

«Не знаю, чем там думает Мясников, доктором его не назову, но подобные выходки на пользу только производителям электротехники. Кто-нибудь смотрит за тем, что несут с экранов в массы наши звезды?» – возмущается Станислав.

Юрист отметил, что иск мужчины о взыскании ущерба может быть удовлетворен, но, скорее всего, семье придется разориться и на новую технику, и на адвокатов.