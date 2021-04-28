Нужно доверять организму: Мясников опроверг миф о необходимости пить много воды

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал у себя в Instagram, сколько человеку в среднем нужно употреблять воды в день, и напомнил, что не нужно пить больше, чем требует организм.

Мясников отметил, что при нормальной температуре окружающей среды организм выделяет примерно 1600 миллилитров жидкости. При этом с продуктами питания без напитков, а также благодаря процессу оксигенации в него поступает 1200 миллилитров.

По словам специалиста, это простая арифметика, как закон сохранения энергии. «Сколько чего в одном месте убыло, столько должно в другом месте и прибавиться», — подчеркнул врач.

Разница между показателями потери и пополнения жидкости — примерно от 400 до 500 миллилитров, в зависимости от человека. «Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец! Всё, что вы выпьете дополнительно, выведут почки или, при нарушении их функции, задержится в виде отёков», — написал Мясников.

Врач также призвал не следовать советам в интернете, а доверять жажде и своему организму.

«Если не подстегивать ее солью, то организм выйдет на индивидуальный и правильный уровень потребления воды. Подчеркиваю: сам выйдет! Водно-солевой баланс — один из самых стойких в нашем организме!», – подчеркнул он.

По его мнению, необходим баланс — все выпитое сверх необходимого выводят почки.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников, рассказал о влиянии кризиса среднего возраста на психику человека и с помощью чего можно с ним справиться. По словам врача, часто этот период связан с переоценкой себя и окружающего мира, ощущением прожитой жизни, что может привести к серьезному психологическому упадку. «Ты вдруг начинаешь понимать, что жизнь, оказывается, прошла, все хорошее позади. А ты так и не ночевал в стоге сена с любимой, не мчал на скорости 200 километров на мотоцикле», — рассказал Мясников. Однако он заявил, что не нужно бояться этого периода и необходимо воспринимать его как «сигнал к атаке», потому что перед человеком открываются новые возможности, начинается самая интересная жизнь.