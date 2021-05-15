Мясников заявил о третьей волне ковида в РФ и напомнил о важности вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о начале третьей волны коронавируса в России.

«Цифра заболеваемости в Москве опять пошла вверх. Надеяться можно только на вакцинацию!» — написал Мясников в своем Telegram-канале.

По его словам, начавшееся три месяца назад снижение заболеваемости было ожидаемым и к маю подошло время для нового роста числа заболевших.

«Было предсказуемо… что где-то в мае начнётся новая волна. И вот она начинается. Потом можно сказать, что она продлится ещё около трёх месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять», — подчеркнул он.

Телеведущий отметил, что другие страны, в отличие от России, очень строго соблюдают меры предосторожности — люди носят маски, респираторы, власти вводят локдауны, — но «их это не спасло» от новой волны.

«Все равно цифры смертности и заболеваемости слишком высоки. <…> Надеяться реально можно только на вакцинацию», — заключил доктор.

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова также указывает на сложную ситуацию с коронавирусом в Москве. «Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют, но мы должны понимать, что коронавирус завтра никуда не уйдет и такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны», — рассказала заммэра.

По данным оперштаба по борьбе с заболеванием, за последние сутки в Москве число заражений достигло максимума с января текущего года — 3818 случаев.

Ракова также напомнила про необходимость диспансеризации москвичей. «Вследствие отложения диспансеризации могут возникнуть риски других заболеваний, которые будут выявляться на поздних стадиях, особенно онкологических», — сказала Ракова.