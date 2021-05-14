"Тревожный сигнал": СМИ выяснили вероятность введения новых коронавирусных ограничений в Москве

Вопреки очевидному оптимизму, который испытывали многие эксперты и чиновники в начале весны 2021 года с точки зрения борьбы с коронавирусом в России, ситуация пока далека от оптимальной. Несмотря на развернутую властями масштабную кампанию по массовой вакцинации граждан, а также многочисленные заявления экспертов о том, что уже к началу мая власти страны могут официально объявить об окончательной победе над COVID-19 в России, количество новых случаев заражения снижаться не спешит.

Более того, если на протяжении последних полутора месяцев в стране в среднем фиксировалось около 8,5 тысяч новых случаев инфицирования в сутки за исключением нескольких апрельских дней, когда этот показатель достигал отметки в 9,2 тысячи человек, прошедшие сутки принесли стране более тревожные результаты. Количество новых случаев за этот период возросло на тысячу в сравнении с прошлыми днями. Причем, судя по всему, этот рост обеспечила столица, где за минувшие сутки медики зарегистрировали 3,8 тысячи новых случаев, в то время как сутками ранее их количество едва превышало 2,8 тысячи.

На этом фоне у многих россиян и тем более москвичей появились опасения относительно того, что из-за очередного всплеска заболеваемости власти могут ввести новые или ужесточить уже имеющиеся ограничительные меры. Между тем, как сообщают СМИ, поводов для опасения на данный момент нет.

«Российские власти на данный момент не планируют ужесточение коронавирусных ограничений, несмотря на рост заболеваемости, который был зафиксирован за минувшие сутки», – пишет «Интерфакс» со ссылкой на два неназванных источника во властных структурах страны.

«Мы на данный момент фиксируем всплеск заболеваемости, но о введении каких-то дополнительных ограничений речи пока нет», – цитирует агентство одного из своих собеседников.

Второй источник «Интерфакса» назвал зафиксированный в прошедшие сутки всплеск «тревожным сигналом», но при этом тоже отметил, что динамика заболеваемости в стране пока не дает поводов для ужесточения любых действующих ограничений.