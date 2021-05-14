Новые штаммы коронавируса: демограф рассказал, как изменится ситуация в России

«Победа над коронавирусом» в России, которой уже не первый месяц ожидают эксперты, судя по всему, пока откладывается. И если политологи ранее ожидали, что об этом знаменательном и безусловно долгожданном для миллионов россиян событии может быть официально объявлено еще в рамках послания президента Путина Федеральному собранию, то сегодня им приходится немного умерить свой оптимизм.

Разумеется, с приходом теплого сезона и началом массовой вакцинации населения эпидемиологическая ситуация в стране заметно стабилизировалась, однако в последние полтора месяца динамика положительных изменений с точки зрения ежедневной численности новых инфицированных практически не просматривается. В стране с первых дней апреля каждые сутки официально регистрируют свыше восьми тысяч новых случаев заболевания. При этом, как считает независимый демограф Алексей Ракша, в будущем ситуация вполне может усугубиться. По словам специалиста, летний туристический сезон, предполагающий активное перемещение граждан между странами, может негативно отразиться на ситуации с COVID-19 в стране, а потому следует ожидать роста показателей госпитализации и смертности. Во многом, добавляет Ракша, это будет обусловлено еще и активным распространением нетрадиционных для России штаммов коронавирусной инфекции, в том числе британского и индийского.

«Я считаю, что показатели госпитализации и избыточной смертности возрастут. Дело в том, что к нам из других стран постепенно попадают новые штаммы вируса. К примеру, британский штамм уже давно распространяется по стране. Неизбежно будет распространяться и индийский штамм. Причем, это более агрессивные штаммы не с точки зрения воздействия на здоровье, а с точки зрения скорости распространения. Иными словами, ими проще заразиться.

Из-за количества заразившихся ситуация может усугубиться, поскольку эти штаммы будут постепенно вытеснять традиционные для России виды вируса. В результате порог коллективного иммунитета будет постепенно отодвигаться. И если при старых штаммах необходимо было обеспечить вакцинацию примерно 60-70% жителей страны, то при появлении и распространении новых штаммов эту планку придется поднять еще на 10%», – отметил эксперт в эфире радиостанции «Эхо Москвы».